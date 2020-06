VatiVision, a "Netflix católica”, a partir de 8 junho

O projecto VatiVision, que, segundo a agência Ansa, é apelidado por muitos como "Netflix católica", tem como acionistas a empresa Vetrya, de serviços digitais, e a produtora Officina della Comunicazione, que, nos últimos anos, em Itália, tem desenvolvido séries de televisão e filmes religiosos, em colaboração com o Centro de Televisão do Vaticano.



A partir da próxima semana, a VatiVision, acessível através do link vativision.com, passa a distribuir conteúdos de inspiração cristã. “O objetivo é difundir cultura, arte e fé, na modalidade “on demand”, através de filmes, documentário e séries televisivas relacionadas com o mundo católico, dos vários Papas aos Museus do Vaticano, dos filmes para famílias às películas sobre santos”, declarou, esta sexta-feira, o presidente da VatiVision, Luca Tomassini, em conferência de imprensa "online".

O prefeito do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, Paolo Ruffini, já se congratulou com esta “iniciativa de católicos, cristãos e especialistas em audiovisual, que têm a responsabilidade de avaliar o que escolher e oferecer ao público”.

“Produzimos documentários e estamos felizes que a VatiVision os coloque no catálogo”, acrescentou, destacando que, em tempos de pandemia, “é belo que se arrisquem ideias para o futuro, não em termos de “usa e deita fora”, mas de qualidade que perdura no tempo”.

Apesar desta iniciativa não estar diretamente ligada à Igreja, “o Vaticano considera-a favoravelmente, mas não é o censor nem o detentor da linha editorial”, sublinhou Ruffini.

Para os responsáveis da VatiVision, a opção editorial “é uma tarefa delicada, que pretende criar percursos temáticos, ligados, entre outros, ao calendário litúrgico da Igreja, com tempos fortes como o Natal e a Páscoa, e aos grandes eventos da Santa Sé, às canonizações e aos jubileus”. Estão ainda previstas algumas produções originais e ainda a recuperação de filmes que desapareceram, mas que são pequenas jóias a propor”.