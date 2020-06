"​Não podemos fingir-nos saudáveis num mundo doente", diz o Papa Francisco

“Proteger o meio ambiente e respeitar a biodiversidade do planeta são questões que dizem respeito a todos”, escreve o Papa Francisco ao Presidente colombiano, Ivan Duque Márquez.



A missiva é divulgada por ocasião do Dia Mundial do Ambiente, que este ano deveria ter ocorrido em Bogotá, mas é assinalado apenas de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19.

“Não podemos fingir-nos saudáveis num mundo doente. As feridas causadas à nossa Mãe Terra são feridas que também sangram em nós”, escreve Francisco.

O Papa recorda ainda que “não podemos ficar calados diante desse clamor quando verificamos os custos muito altos da destruição e exploração do ecossistema. Não é hora de continuar a olhar para o outro lado, indiferentes aos sinais de um planeta que está a ser saqueado e violado, pela ganância pelo lucro e em nome - muitas vezes - do progresso”.

“Está dentro de nós a possibilidade de inverter a marcha e apostar num mundo melhor e mais saudável, deixando-o como um legado para as gerações futuras. Tudo depende de nós; se realmente quisermos”, acrescenta Francisco.

A carta recorda as comemorações do quinto aniversário da Encíclica “Laudato Si”, chama a “atenção para o grito que a Mãe Terra nos dá” e convida todos a participarem no ano especial de reflexão sobre esta encíclica, que decorre até maio de 2021.