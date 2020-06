​Manuel Serrão. “Resultado do FC Porto foi mau, mas o do Benfica ainda foi pior”

O resultado do FC Porto em Famalicão foi mau, mas o do Benfica, em casa com o Tondela, ainda foi pior. A opinião é de Manuel Serrão, que em entrevista a Bola Branca analisa os resultados dos dois candidatos ao título, nesta 25.ª jornada.

Manuel Serrão sustenta esta ideia pelo facto dos encarnados não terem conseguido ganhar vantagem classificativa sobre azuis e brancos.



“O resultado do Porto foi mau, independemente do que aconteceu depois. Podemos agora é dizer que o do Benfica foi pior, apesar de ter sido um empate e não uma derrota. Não aproveitou o deslize do Porto, mas o resultado do Porto é mau e espero que não se repita. Temos mais uma oportunidade para dependermos só de nós próprios. Espero que desta vez sejamos capazes de estar à altura dessa responsabilidade”, afirma.

Após os resultados da 25.ª jornada, a primeira após a retoma da Primeira Liga, FC Porto e Benfica estão na frente da classificação, empatados com 60 pontos. O FC Porto tem vantagem no confronto direto, mas na tabela atual surge no segundo posto, porque até ao fecho do campeonato o primeiro critério de desempate é a diferença de golos.

O Benfica tem 38 golos positivos; o FC Porto tem 33.

"Sérgio não falhou em Famalicão"

Manuel Serrão defende que não foi o treinador do FC Porto que falhou em Famalicão, e está convicto de que Sérgio Conceição vai fazer entender aos jogadores o que não podem repetir para que não aconteçam novos deslizes.

“Quem falhou não foi o Sérgio Conceição e gostei muito de o ouvir a fazer a análise do jogo, porque foi correto e disse porque é que o Porto perdeu. Percebeu porque é que o Porto perdeu e tem de ter confiança de que é capaz de explicar aos jogadores o que é que não devem fazer para não voltarem a perder”, considera.