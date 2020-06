FC Porto "enche" o Estádio do Dragão com nome dos sócios

O FC Porto colocou o nome dos sócios em cada lugar do Estádio do Dragão, numa iniciativa no âmbito da primeira partida dos dragões em casa, contra o Marítimo, na próxima quarta-feira.

"Estás sempre connosco. O teu lugar continua reservado", escreve o clube nas redes sociais.

O Estádio do Dragão estará vazio, à semelhança de todos os outros estádios até ao fim do campeonato, no âmbito das regras definidas pela Direção-Geral de Saúde no plano de retoma do campeonato.

O FC Porto fez a sua primeira parte no regresso da prova em Famalicão e recebe o Marítimo na próxima quarta-feira, às 21h30.