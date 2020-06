Parlamento. Comissão eventual vai acompanhar resposta à Covid-19

A Assembleia da República vai ter uma comissão eventual para acompanhar a resposta à pandemia de Covid-19.

Foram aprovados esta sexta-feira dois projetos, um do CDS e outro do PS, com âmbitos que se tocam, mas que são diferentes.

O CDS fez aprovar uma proposta relacionada com o acompanhamento das respostas diretas à pandemia, com o apoio do PSD, PAN, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira. PS, Bloco de Esquerda e PCP optaram pela abstenção.

A proposta centrista prevê a audição dos membros do Governo diretamente envolvidos na aplicação dos regimes jurídicos excecionais aprovados, mas também audições às ordens dos médicos, enfermeiros e entidades representativas dos vários profissionais envolvidos no combate à doença.

A iniciativa do Partido Socialista contou apenas com votos a favor do PS, PSD e Iniciativa Liberal. O objetivo é acompanhar o processo para a recuperação económica e social.

Os socialistas garantem que vai ter em conta os contributos das outras comissões parlamentares permanentes que possam fazer audições no mesmo sentido.

A aprovação desta sexta-feira no Parlamento dará agora lugar a uma comissão eventual, com duração prevista de seis meses, mas pode ser prolongada.