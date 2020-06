​Médicos e enfermeiros autorizados a ir trabalhar para o Algarve durante o verão

Veja também:

O Governo decidiu autorizar um período de mobilidade temporária para médicos e enfermeiros que estejam interessados em prestar serviço no Algarve.

“Autorizei a mobilidade temporária de médicos e enfermeiros para serviços de saúde do Algarve”, disse o secretário de Estado de Saúde, Lacerda Sales, na habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde.

A medida pretende fazer face à epidemia de Covid-19, durante o tempo de época balnear.

Lacerda Sales referiu que, como é habitual, “muitos rumam ao Algarve” e que neste cenário epidémico, além do habitual reforço de meios, este ano os médicos e enfermeiros interessados podem candidatar-se a uma temporada de trabalho no sul do país. O objetivo, acrescentou, é “garantir a segurança e a saúde de todos em tempo de férias”.

O governante esclareceu ainda que “os profissionais de saúde poderão ver as vagas” disponíveis na página da Administração Regional de Saúde.