Dia Mundial do Ambiente. Cada português produz 507 kg de lixo por ano

Mais de 500 quilos de resíduos todos os anos por habitante, um desperdício de água na ordem dos 30% nas cidades e 456 espécies ameaçadas de extinção são alguns dos números que a associação Zero dá a conhecer e que quer alterar.

“Os resíduos, nós temos agora uma produção maior que já chega às praias de máscaras, de luvas que as pessoas nem no lixo colocam. Já estamos a piorar novamente a qualidade do ar, a aumentar novamente as emissões”, afirma à Renascença Francisco Ferreira, dirigente daquela associação ambientalista.

Nesta sexta-feira, assinala-se o Dia Mundial do Ambiente e a Zero alerta que, passados os primeiros efeitos positivos, a pandemia não está a fazer muito pelo ambiente.

“Se não aprendemos realmente com aquilo a que fomos obrigados nos últimos três meses a mudar, arriscamo-nos, e de forma muito mais violenta, nos próximos anos a ter que enfrentar uma crise ambiental que está anunciada, que está confirmada e que nós deveríamos precaver”, avisa o ambientalista.