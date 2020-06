Covid-19 em Torres Vedras. Doze crianças e quatro funcionários de creche em quarentena

Veja também:

Doze crianças e quatro funcionários da creche do Centro Paroquial de Torres Vedras estão em isolamento profilático, depois de uma criança, de dois anos, ter testado positivo à Covid-19.

Informação confirmada à Renascença pela diretora daquela creche do distrito de Lisboa. Vera Arnaut revela que quem esteve em contato direto com a criança infetada está agora em quarentena.

"Tivemos um caso positivo de uma criança e temos crianças e funcionários em isolamento profilático: quatro funcionários e 12 crianças, que tiveram contacto direto com a criança, os restantes não", explica a responsável.

Vera Arnaut revela que a criança testou positivo depois de o pai ter sido sujeito a teste em contexto laboral e ter também recebido a informação de que está infetado. Ambos estão assintomáticos.

A creche continua de portas abertas, embora com cuidados redobrados de higiene e desinfeção.



"Continua a funcionar com todas as medidas de segurança, de higienização constante, como já fazíamos antes. Reforçámos o que já fazíamos, porque diariamente é feito ao longo do dia e ao final do dia é feita uma higienização mais cuidada e pormenorizada aos espaços. São cuidados redobrados", explica a diretora.

O Centro Paroquial de Torres Vedras tem um total de 68 crianças e 18 funcionários.