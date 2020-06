Turquia impõe novo recolher obrigatório este fim de semana

A Turquia vai impor o recolher obrigatório durante o próximo fim de semana para conter a propagação da pandemia de Covid-19, apesar de a maior parte das restrições ter sido levantada durante os últimos dias.

O novo recolher, anunciado pelo Ministério do Interior, aplica-se a 15 das 80 províncias turcas, que no conjunto integram cerca de 50% da população e as maiores cidades: Istambul, Ancara e Esmirna.

Ao longo do período de pandemia, a Turquia optou por impor o recolher obrigatório das 24h00 de sexta-feira às 24h00 de domingo e proibições de saída para idosos, em vez do confinamento total da população, como noutros países.

O último fim de semana deveria ter sido o último de recolher obrigatório, mas hoje o anúncio do Governo surpreendeu a população.

"Não há um protocolo concreto sobre o recolher obrigatório do fim de semana. O que se verifica são mudanças (no número de casos) nas províncias e, por isso, vai-se aplicar quando for necessário, dependendo da situação", disse na quarta-feira o ministro da Saúde, Fahrettin Koca.

A Turquia regressou esta semana a uma quase normalidade, após dois meses de restrições, com a reabertura de restaurantes, museus, praias e outras instalações públicas.

Mesmo assim, o confinamento mantém-se para os menores de 18 anos e aos maiores de 65 anos, que só podem sair de casa durante horas determinadas pelas autoridades.

O país retomou uma grande parte dos voos nacionais e espera que a partir de 10 de junho sejam reiniciadas as ligações com 38 países.

Desde que declarou o primeiro caso de contágio, em meados de março, a Turquia regista 4.630 mortos e 167.410 infetados por Covid-19.