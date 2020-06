Covid-19. Medicamentos para a hipertensão associados a menores taxas de mortalidade

Veja também:

Um novo estudo, publicado numa revista médica, revela que medicamentos usados em larga escala para controlar a tensão arterial podem ajudar os seus utilizadores a resistir à Covid-19.

O estudo, publicado na European Heart Journal, reconhece que a tensão arterial é um fator de risco, duplicando os riscos de morte no caso de infeção com Covid-19. Porém, a medicação para este problema tem um efeito protetor.

Segundo o estudo, que analisou perto de 2.900 doentes entre os meses de fevereiro e março, no hospital de Wuhan, na China, os doentes com hipertensão que estão medicados têm um risco de mortalidade significativamente mais baixo do que os que não tomam qualquer medicamento.

Os resultados desta pesquisa contrariam a ideia prevalecente, de que a utilização de medicamentos para a tensão arterial poderia tornar os doentes mais suscetíveis aos efeitos negativos da Covid-19 e foi precisamente esse o ponto de partida dos pesquisadores.

“Ficámos bastante surpreendidos com estes resultados, que não sustentavam a nossa hipótese inicial. Na verdade, os resultados apontaram na direção contrária”, diz um dos autores, Fei Li, do hospital de Xijing, na China.

Com base nestes resultados os médicos autores do estudo recomendam que os doentes com problemas de tensão arterial continuem a tomar os seus medicamentos.

O médico espanhol Luis Ruilope, do Hispital Universitario 12 de Octubre, de Madrid, escreve no editorial da revista que os resultados apresentados neste estudo abrem as portas à possibilidade de estudar os medicamentos em causa como um potencial tratamento para a doença.