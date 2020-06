NBA aprova retoma com 22 equipas em Orlando a partir de 31 de julho

A edição 2019/20 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) vai ser retomada em 31 de julho, com 22 equipas, concentradas no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, na Florida.

O órgão máximo da NBA, o ‘Board of Governors’, aprovou o regresso, com a participação de nove equipas da Conferência Este e 13 da Conferência Oeste, as 16 presentemente em lugar de acesso aos ‘play-offs’ e as seis que estão a menos de seis triunfos do oitavo colocado de cada uma das conferências.

“A aprovação de um formato de regresso era um passo necessário para a temporada da NBA ser retomada. A covid-19 colocou-nos grandes desafios, mas esperamos acabar a época de forma segura e responsável”, afirmou o comissário da NBA, Adam Silver, após a reunião do ‘Board os Governors’.

As 22 equipas presentes vão disputar, cada qual, oito encontros na fase regular, com a possibilidade, depois, de o oitavo e nono de cada conferência efetuarem mais jogos para determinar o derradeiro apurado de cada.

Depois, arrancam os ‘play-offs’, no modelo tradicional, para os oito melhores de cada conferência, em séries à melhor de sete jogos, sendo que a época acabará o mais tardar em 15 de outubro. O início da época 2020/21 ficou agendado para 01 de dezembro.

Em Orlando, estarão, pela Conferência Este, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Phileadelphia 76’ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic e Washington Wizards.

Pelo Oeste, os apurados são Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns.

De férias, entram, desde já, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers, do Este, e Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, do Oeste.

A época 2019/20 tinha sido suspensa em 11 de março, devido à pandemia de covid-19.

