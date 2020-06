​Hong Kong em democracia confinada

Foi bonito ver as fotos de uma cidade iluminada e da praça da Vitória cheia de gente. Apesar da primeira proibição, por parte do regime chinês, de que há memória em três décadas, o povo não cedeu às ameaças e, em Hong Kong, voltou a sair à rua, na quinta-feira, pelo 30º ano consecutivo, para não deixar o regime esquecer o massacre Tiananmen.



Nunca se soube ao certo quantos morreram, nessa noite de 3 para 4 de junho, quando os veículos militares que cercavam a praça avançaram sobre os estudantes. Sabe-se apenas que se enterrou, com eles, o sonho da abertura democrática do regime. Como se está a enterrar, agora, o que resta do regime de semi-autonomia da cidade de Hong Kong, claramente a viver os seus últimos dias de liberdade, perante uma China disposta a trocar as vantagens económicas da existência da sua praça financeira, pelo reforço do poder do Partido Comunista Chinês e da sua odiada lei de Segurança Nacional.

O alerta é de Jean-Philippe Béja, um dos mais reconhecidos sinólogos mundiais, feito, ontem mesmo, nas páginas do “Libération”, horas antes de se conhecer que o povo descera, na mesma, à rua desafiando a mobilização policial e a proibição de ajuntamentos a pretexto do Covid.

A praça Vitória acabou cheia. Como sempre, em memória das mortes daquele dia e os confrontos resumiram-se a breves escaramuças com a polícia. Para cúmulo da ironia, as autoridades de Hong Kong deram, durante a tarde, mais um passo na direção da subordinação a Pequim, criminalizando os “insultos” ao hino nacional, usados como forma de reivindicação da autonomia da cidade pelos manifestantes, contra a imposição da lei chinesa. Um texto capaz de esvaziar, num ápice, a prometida autonomia da região, contida na Declaração de 1997.

Béja antecipava o simbolismo da proibição feita, este ano pela primeira vez, desde o massacre, da vigília de homenagem às vítimas, concluindo que se tratava de mais um passo dado na erosão do estatuto negociado com o Reino Unido, perante o “escandaloso” silêncio da Europa, tolhida pelo medo de hostilizar os novos senhores do mundo.

Encontrei as declarações do meu velho professor, de estudos políticos no CERIS, em Bruxelas, numa entrevista concedida ao jornal francês. Passaram mais de 16 anos, mas as suas palestras não eram fáceis de esquecer, e a evolução da China que ele garantia que não perderia pela demora em mostrar a sua força ao mundo, nunca mais deixou de lhe dar razão.