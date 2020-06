Santa Clara aproveita expulsão de Raúl Silva e vence o Braga

O Sporting de Braga perdeu, esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, casa emprestada do Santa Clara até ao final da temporada, por 3-2.

A equipa orientada por Custódio começou a vencer, com um golo de penálti apontado por Fransérgio, aos 20 minutos, depois de Artur Soares Dias confirmar a grande penalidade de Zaidu, com recurso às imagens.

A vantagem durou 14 minutos. Thiago Santana empatou de primeira, assistido por Zaidu, que se redimiu depois de cometer a falta sobre Trincão no golo do Braga.

Já na segunda parte, Trincão apontou o segundo do Braga, aos 56 minutos, servido pelo cruzamento de Sequeira.

Raúl Silva viu o segundo cartão amarelo aos 64 minutos, num lance em que comete grande penalidade que Thiago Santana não desperdiçou.

Quanto tudo apontava para o empate, mas Carlos marcou o golo da vitória, aos 92 minutos, servido por Lincoln.

Nenhum dos clubes do "top-5" do campeonato conseguiu vencer no regresso do campeonato. O FC Porto perdeu contra o Famalicão, o Benfica empatou contra o Tondela e o Sporting empatou com o Vitória de Guimarães.

O Braga poderia ter aproveitado para dilatar vantagem no terceiro lugar para o Sporting, mas fica agora apenas a três pontos dos leões. O Santa Clara ocupa o oitavo lugar, com 33 pontos.