O que resta jogar na luta pelo título?

FC Porto e Benfica estão em igualdade pontual a nove jornadas do final do campeonato. Os dragões perderam em Famalicão e as águias não aproveitaram para passar para a frente, ao empatarem, em casa contra o Tondela.

A equipa de Sérgio Conceição tem vantagem no confronto direto, depois de ter vencido o Benfica no Estádio da Luz, por 2-0, e no Dragão, por 3-2.

FC Porto recebe o Marítimo na próxima jornada e terá ainda de receber o Sporting, na 32ª jornada e ir até casa do Braga, na última jornada da I Liga.

Já o Benfica de Bruno Lage vai até Portimão na próxima ronda e terá ainda de ir até ao terreno do Famalicão e Rio Ave e rebceber o Vitória de Guimarães e o Sporting, na última jornada do campeonato.

Confira o calendário completo de FC Porto e Benfica até ao fim do campeonato.

FC PORTO



Marítimo (C)

Desportivo das Aves (F) Boavista (C) Paços de Ferreira (F) Belenenses SAD (C) Tondela (F) Sporting (C) Moreirense (C)

Braga (F)





BENFICA

Portimonense (F)

Rio Ave (F)

Santa Clara (C)

Marítimo (F)

Boavista (C)

Famalicão (F)

Vitória de Guimarães (C)

Desportivo das Aves (F)

Sporting (C)