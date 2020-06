Marítimo com duas baixas de peso para jogo contra o FC Porto

Rodrigo Pinho e Jorge Correa são baixas confirmadas para a visita do Marítimo ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, na próxima quarta-feira.

O ponta-de-lança e o extremo viram o quinto amarelo na Liga no jogo contra o Vitória de Setúbal e terão de cumprir castigo.

Correa foi o marcador do único golo do clube insular contra a equipa sadina. Rodrigo Pinho é o melhor marcador da equipa de José Gomes, com cinco golos, seguido de Correa, com quatro.

O FC Porto-Marítimo está marcado para quarta-feira, dia 10 de junho, às 21h30, com relato e acompanhamento na Renascença.