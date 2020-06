Manchetes de terror

"Terror" é a palavra-chave nas manchetes dos jornais desportivos, esta sexta-feira. O autocarro do Benfica foi apredejado, na quinta-feira à noite, à chegada ao Seixal, na A2, após o empate com o Tondela. Weigl e Zivkovic foram atingidos por estilhaços de vidro, sofreram ferimentos ligeiros e, por precaução, foram transportados ao hospital.

Os agressores estão por identificar, mas o "Record" escreve que ala radical da claque "No Name Boys" está sob suspeita.

Os acontecimentos sucederam depois do empate com o Tondela (0-0), com o Benfica a perder a oportunidade de ultrapassar o FC Porto, que havia empatado com o Famalicão. "Engasgados com tanta fome", titula "O Jogo". Águias bateram de frente contra a muralha montada pelos tondelenses.

Luís Filipe Vieira puxou as orelhas à equipa assinala o "Record". Seis adeptos identificados pela PSP antes do jogo por mau comportamento.

"O Jogo" e o "Record" destacam entrevista de Pinto da Costa ao "Portal dos Dragões". As eleições para a presidência do FC Porto estão marcadas para este fim de semana. "PC conta tudo". Academia custa 25 milhões de euros, tem 8 hectares e não falta financiamento. "Tomás Esteves já tem acordo para renovar".

"A Bola" apresenta entrevista ao candidato Nuno Lobo: "Ao contrário do senhor Pinto da Costa sou um homem íntegro e honesto".

O Sporting empatou em Guimarães (2-2), com estreias de Eduardo Quaresma e Matheus Nunes. "Miúdos estiveram quase", assinal o "Record.