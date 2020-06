João Henriques diz que Santa Clara mereceu vencer o Braga

João Henriques, treinador do Santa Clara, acredita que a sua equipa mereceu vencer o Sporting de Braga, apesar do golo da vitória ter surgido só nos descontos.

"Uma vitória merecida. Fomos para o intervalo com quatro remates para um do Braga. Eles entraram melhor, mas depois dos 15 minutos criamos as melhores oportunidades. A segunda parte foi dividida, mas fomos os mais persistentes e com mais coragem para levar os três pontos", começou por afirmar, à Sport TV.

A equipa açoriana jogará o resto da época na Cidade do Futebol, em Oeiras, e o treinador recorda que o Santa Clara começou os treinos 15 dias depois do resto das equipas.

"Começamos com 15 dias de atraso em relação ao Braga, mas isso não se notou. Respiramos saúde, apesar de termos menos tempo de preparação. Estivemos ligados, com a ideia bem assente, de início ao fim", diz.

Na última época, o Santa Clara ficou em 10º lugar e João Henriques quer melhorar essa marca esta temporada.

"Jogo a jogo, queremos mostrar esta coragem, em que local for, sempre à procura dos três pontos. Queremos melhorar a qualificação da última época e garantir rapidamente a manutenção", termina.