Fábio Martins questiona. "É suposto um jogador sentir-se mais motivado com a cabeça partida?"

Fábio Martins, avançado do Famalicão, questiona o tratamento agressivo de adeptos de futebol, no dia seguinte em que o autocarro do Benfica foi atacado, assim como vandalizado as casas de vários jogadores e do treinador, Bruno Lage.

"É suposto um jogador sentir-se mais motivado para ajudar o clube a chegar a vitórias depois de ver casa vandalizada, ter cabeças partidas, vidros nos olhos ou ser alvo constante de ameaças e assobios?", questiona, nas redes sociais.

O autocarro do Benfica foi atacado depois do empate em casa contra o Tondela, ferindo Weigl e Zivkovic. O sérvio ficou ferido no olho, depois de ser atingido por estilhaços.

As casas de alguns jogadores e do treinador do Benfica foram grafitadas com mensagens insultuosas e ameaças, após o empate com o Tondela.

Os autores ainda não foram identificados. A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso e, entre os suspeitos, estão membros do grupo organizado de adeptos No Name Boys. Na porta vandalizada na casa do treinador, além da mensagem "Lage rua" está a assinatura da claque.