Custódio não se desculpa na expulsão para justificar derrota

Custódio lamenta a derrota contra o Santa Clara, na Cidade do Futebol. No entanto, em conferência de imprensa, o novo treinador do Braga não se esconde na expulsão de Raúl Silva para justificar a derrota.

"Sabíamos que Santa Clara é boa equipa, estivemos duas vezes em vantagem mas cometemos um ou outro erro que nos penalizou, sabemos o que temos de fazer, temos de melhorar a nossa agressividade. Acreditei que poderíamos vencer. Fiz tudo para ganhar o jogo, metemos gente na frente para isso. Quem joga no Braga tem de ter vontade para ganhar sempre independentemente das incidências do jogo", afirmou.

FC Porto, Benfica, Braga e Sporting não conseguiram vencer no regresso do campeonato, mas Custódio acredita que se trata de uma coincidência.

"Fundamental para o terceiro lugar é ganhar jogos, acho que é pura coincidência que os primeiros classificados tenham perdido pontos, mas só olho para a minha equipa. Sabiam da mentalidade que tinham de trazer e resultado acaba por penalizar-nos", afirma.



Para as próximas partidas, o técnico encontra vários aspetos a melhorar: "Temos de melhorar bastante a nossa circulação de bola, o jogo posicional, atitude competitiva, paragem deixou-nos incerteza, sei do trabalho que eles vão desenvolvendo, acredito que vamos estar mais fortes brevemente".