As duas equipas cometeram muitos erros, mas Ivo Vieira "viu um grande espetáculo"

Ivo Vieira reconhece que Vitória de Guimarães e Sporting cometeram muitos erros, após a paragem do campeonato devido à pandemia da Covid-19, mas é da opinião que o empate a duas bolas foi "um grande espetáculo"

"Quero começar por dedicar esta vitória a todos aqueles que não puderam estar cá. Independentemente do resultado. Podem dar as voltas que derem, mas hoje estivemos aqui sem público e tivemos um espetáculo fantástico", começou por destacar, à Sport TV.



O técnico dos vitorianos destaca o facto da equipa ter conseguido empatar duas vezes, depois de ter estado a perder.

"Conseguimos o empate depois de termos estado duas vezes em vantagem. Jogámos 15 minutos com menos um atleta. Sabíamos que ia ser uma tarefa árdua e difícil, tivemos infelicidade nos dois golos, podíamos ter feito melhor, mas eu considero isto uma pré-época, depois de tanto tempo parado. Vimos ambas as equipas a cometerem muitos erros, agora à medida que o campeonato vá correndo, os índices físicos vão melhorando", continua

Dois treinadores à procura de ganhar

Ivo Vieira deixa ainda um elogio à equipa do Sporting e ao seu treinador, Rúben Amorim. O treinador da equipa minhota admite que os jogadores estão longe de estarem no auge físico.

"Julgava que a partir dos 65 minutos as equipas pudessem começar a quebrar. O Rúben Amorim fez o mesmo que eu, viu que a linha defensiva estava mais cansada. Foram dois treinadores que tentaram ganhar o jogo, agora os índices físicos não são os melhores. Não temos jogos de preparação, como aquilo que é normal. Foi um jogo com alguma intensidade, mas fiquei surpreendido com os jogadores de ambas as equipas que deram uma resposta cabal", termina.