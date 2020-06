Adeptos nos estádios? "Não é pacífico que assim seja", diz Graça Freitas

“Em relação aos estádios já evoluímos para outra situação epidemiológica, já não estamos em situação de primeira fase de calamidade, mas temos de continuar a acompanhar a situação dos próprios jogos: como se estão a comportar, o que está a acontecer, se existem casos, se o comportamento dos adeptos vai no sentido de se poder vir a fazer uma abertura para público ou não”, refere Graça Freitas.

Na conferência de imprensa diária de balanço da epidemia de Covid-19, Graça Freitas foi questionada pela Renascença sobre a possibilidade de os jogos passaram a contar com público nas bancadas, à semelhança de outros espetáculos culturais.

As autoridades estão a estudar a reabertura dos estádios aos adeptos, mas “não é pacífico que assim seja” porque o comportamento no futebol não é igual ao de uma ida ao cinema, afirma a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde prossegue dizendo que “não é pacífico que assim seja, porque o comportamento das pessoas difere de contexto para contexto”.

“É diferente estar numa sala de cinema, ainda que estejam lá mais pessoas, do que estar num estádio de futebol. Tem a ver com o comportamento, não tem a ver com ajuntamento”, argumenta.

Nesta altura, Graça Freitas ainda não sabe responder “se vão estar criadas nas próximas semanas ou não condições para que se mude o parecer no futebol”.

“Temos que ver. Tanto quanto me apercebi, vamos no segundo dia de jogos, temos que esperar um bocadinho mais, se tudo corre bem, se as regras estão a ser cumpridas, se os testes aos jogadores estão a ser feitos, se os adeptos estão a ter um comportamento como é esperado que tenha, em função disso teremos de fazer avaliação”, refere a diretora-geral da Saúde.