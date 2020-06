Timo Werner próximo de reforçar o Chelsea

O Chelsea estará próximo de fechar a contratação do ponta-de-lança Timo Werner, depois de ter pago a cláusula de rescisão de 55 milhões de euros, presente no contrato com o RB Leipzig.

A notícia está a ser avançada pela imprensa inglesa. A cláusula de rescisão expira a 15 de junho e o Chelsea não hesitou em acioná-la. Werner foi associado também ao Manchester United e Liverpool.

A Sky Sports avança que o Liverpool tinha planos para contratar o avançado, mas os problemas financeiros consequentes da pandemia da Covid-19 impedem os "reds" de fazer grandes contratações no próximo mercado de transferências.

Timo Werner, de 24 anos, é uma das grandes figuras do futebol alemão e soma já quatro épocas seguidas com mais de 20 golos apontados. Esta temporada, soma 31 golos em 40 jogos disputados.