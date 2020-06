Barracas em Lisboa? “Não tenho conhecimento”, diz presidente da Câmara

“Tenho conhecimento do acentuar de uma situação difícil do ponto de vista social” em Lisboa, mas “não do ponto de vista da existência de situações como essas descritas, do ponto de vista generalizado”, afirma Fernando Medina na Renascença, nesta sexta-feira.

É a resposta do presidente da Câmara lisboeta à presidente do Banco Alimentar, que, também na Renascença, afirmou que as barracas voltaram à capital.