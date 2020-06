Reservas chegam a conta gotas ao Douro

“Alternativa vantajosa para este ano”

“O Douro e Trás-os-Montes podem ser uma alternativa vantajosa para este ano, para as pessoas fazerem turismo”, considera o gerente da Casa da Trigueira que vai manter os preços.

“Mantivemos, não baixamos os preços, mas também não subimos, devido aos encargos que temos com as exigências da DGS, que nós satisfazemos. Nós candidatamo-nos a seguir todas as exigências da DGS”, adianta, explicando que “é preferível que a margem seja um pouquinho menor, mas que as pessoas se sintam seguras”.

António Martinho entende que “é bom que as pessoas possam continuar a vir” e “subindo os preços, cria mais dificuldades”.

“Eu acho que há aqui um compromisso em criar condições de segurança, sim, mas também criar condições para que as pessoas venham e queiram vir. E nós, felizmente, temos algumas coisas a mais a oferecer, a exteriorizar, e isso é bom, que as pessoas possam vir e queiram vir”, remata.

Mesmo sem reservas, António Ramos da Companhia Turística do Douro vai colocar os cinco barcos no rio Douro, este sábado. E a partir do Pinhão está preparado para transportar os turistas até à Foz do Tua ou até “onde eles desejarem”.

“Todos os barcos foram desinfetados ao pormenor e cumprimos todas as regras da DGS. Também vamos assegurar o distanciamento, pois cada barco só vai levar 20 pessoas. Para já só temos duas reservas para os dias 15 e 16, mas aguardamos ansiosamente a retoma”, diz à Renascença.

A Companhia Turística do Douro organiza e promove Cruzeiros e Circuitos Turísticos no Vale do Douro em Barco Rabelo, o barco típico da região, visitas a Quintas de Vinho do Porto com degustações e provas.

Os clientes, na sua grande maioria, são estrangeiros, mas este ano não vêm, por isso, António Ramos deposita grandes esperanças nos portugueses, porque, diz, “quem vem ao Douro quer fazer um passeio de barco”. E é com os turistas nacionais que o empresário espera “vencer esta barreira”.

“Douro já começou a mexer”

De acordo com o presidente da Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR) o “Douro já começou a mexer”.

“Este sentimento de fazer as férias repartidas, de tirar uns dias, uma escapadinha para dentro do país, ajudar a economia nacional, já está a dar resultados. Os turistas estão a querer vir e desfrutar do que temos para oferecer, quer seja de cultura, de lazer, de bem-estar, de aproveitar a paisagem e todo o potencial que temos para proporcionar uns bons dias de estadia na região”, explica Luís Marques.

O presidente da AETUR assegura que “todos os operadores fizeram a formação” e que “foi o Douro e Trás-os-Montes, na formação 'Clean & Safe', que obtiveram o maior número de selos de garantia de segurança”. “E isso é indicador de que a segurança é levada a sério e as pessoas podem vir com confiança”, realça.

Segundo Luís Marques, “é prematuro estar a fazer futurologia” e afirmar que o Douro vai encher-se de turistas neste verão, adiantando que, neste momento, “as pessoas estão a procurar unidades com piscina para poder estar em família e em grupos de amigos com quem querem estar à vontade e em são convívio”.

Os preços esses não deverão sofrer grande oscilação, porque “há responsabilidade” e “não é característico das pessoas da região o aproveitamento. Os preços não vão variar muito daquilo que seria um ano normal”, garante o representante dos empresários turísticos do Douro e Trás-os-Montes.

“Um destino mais fácil e com mais confiança”

Também o presidente do Turismo Porto e Norte (TPNP), Luís Pedro Martins, acredita que o Douro vai “ao encontro daquilo que os turistas procuram: segurança, privacidade, tranquilidade e contacto com a natureza. Será um destino mais fácil e com mais confiança”.

“Não vale a pena estarmos a criar falsas expetativas, o ano de 2020 é um ano totalmente virado para o turista nacional. Tenho dito que, se alguma coisa de positivo pudéssemos encontrar na pandemia, seria ter trazido estes territórios de baixa densidade para a frente do palco”, acrescenta.

No Douro já há 183 empresas turísticas com o selo ‘Clean & Safe’, lançado pelo Turismo de Portugal, para as empresas do setor do turismo que pretendam ver reconhecido o cumprimento das recomendações da DGS, para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2 (o novo coronavírus).