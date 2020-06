Lauak Setúbal comunica despedimento a 197 trabalhadores

A Lauak Aerostructures Setúbal, Lda acaba de comunicar o despedimento coletivo de 197 trabalhadores, apurou a Renascença.

A empresa fundamenta a decisão no decurso da crise que o surto epidemiológico de Covid-19 provocou e que “levou a que fossem canceladas várias encomendas de aviões aos principais produtores mundiais, nomeadamente a empresa Boeing e a empresa Airbus, principais clientes do Grupo Lauak”, pode ler-se na minuta do despedimento coletivo.

A empresa sustenta que “já produziu a quase totalidade das peças para os seus clientes até ao final do ano de 2020”. Nos motivos invocados para o despedimento coletivo, nos termos da alínea a) nº2, do artigo 360 do Código do Trabalho, a Lauak faz notar uma quebra na faturação de 36%.

A previsão de venda de peças era de cerca de 39,5 milhões de euros, situando-se agora em pouco mais de 25 milhões de euros, pelo que considera ser “impossível manter a atual estrutura produtiva sob pena de a sociedade vir a ser declarada insolvente”.



Despedimento estará concluído até 15 de julho e abrange 20 categorias profissionais

Administrativos, engenheiros, técnicos superiores, operadores de chaparia, logística e receção são abrangidos pelo despedimento na Lauak de Setúbal, mas a lista de setores afetados pela decisão é bem mais longa, englobando um total de 20 categorias profissionais e 197 trabalhadores, indicados nominalmente no documento a que a renascença teve acesso.

Segundo a empresa, os fatores para seleção dos trabalhadores abrangidos pelo despedimento coletivo foram “a avaliação de desempenho no âmbito das avaliações feitas com critérios objetivos e conhecidos pelo trabalhador; a menor habilitação académica ou menor habilitação profissional com menor espírito de iniciativa e capacidade de adaptação a novos desafios; e ainda a menor experiência na função ou menor antiguidade”.

Para os trabalhadores alvo de despedimento a empresa anuncia uma compensação de 12 dias de retribuição base e diuturnidades para cada ano completo de trabalho, no caso dos contratos celebrados depois de 1 de outubro de 2013. Para os contratos anteriores a essa data, as indeminizações têm em conta várias parcelas, consoante o momento em que foram assinados.

O despedimento coletivo na Lauak de Setúbal está em marcha e ocorrerá até ao dia 15 de julho, sendo diferente para cada trabalhador, consoante o período de pré-aviso.