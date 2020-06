​Centeno admite queda de 25% do PIB nos últimos dias de março e afasta austeridade

"Devemos ter uma diferença, digamos assim, de necessidades de financiamento face àquilo que tínhamos projetado no início do ano para 2020, próxima dos 13 mil milhões de euros . Treze mil milhões de euros para financiar no mercado", disse.

O titular da pasta das Finanças, deverá apresentar o quadro orçamental no âmbito do orçamento suplementar na terça-feira.

O ministro das Finanças considerou ser já visível alguma recuperação da crise, mas mantém que o défice orçamental este ano deve disparar para valores entre os 6% e os 7%.

Em matéria de pensões, Mário Centeno rejeitou eventuais cortes em 2021.

“Não há expetativa de uma implementação de cortes. Nós temos uma lei de bases da Segurança Social que é das mais avançadas da Europa e temos cumprido nos últimos quatro anos. Para 2021 vamos continuar obviamente a cumprir a lei e essa lei não prevê cortes de pensões”, disse o ministro das Finanças.

Sobre a TAP, Centeno disse que o valor máximo do auxílio está a ser negociado com a Comissão Europeia, mas formalmente ainda não foi entregue nenhuma proposta e o montante não está fechado.

Sobre a sua permanência no Governo, questionada em vários momentos da entrevista, Mário Centeno garante que “não há cansaço” ou “dificuldade com algum ministro”.

O Governo apresentou na quinta-feira o Plano de Estabilização Económica e Social, para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19, que inclui medidas como a prorrogação automática do subsídio de desemprego e a atribuição de um abono de família extra.

Em conferência de imprensa depois de uma reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o primeiro-ministro, António Costa, apresentou as linhas do programa que vai enquadrar o futuro Orçamento Suplementar, na altura em que o país está em situação de calamidade, desde 3 de maio e até 14 de junho, depois de três períodos consecutivos em estado de emergências, desde 19 de março.