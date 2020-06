António Costa: "Futuro vai contar com o novo aeroporto do Montijo"

A Vinci vai mesmo avançar com a construção do novo aeroporto do Montijo, declarou esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

"O futuro será diferente do passado, mas o futuro vai contar com o novo aeroporto do Montijo. E esse gesto de confiança da Vinci é da maior confiança. Obrigado por nunca terem fechado", afirmou António Costa durante uma visita ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



O primeiro-ministro agradece à concessionária Vinci pelo "gesto de confiança no futuro do nosso país, do turismo e da economia".

"Num momento de grande incerteza, em que a esmagadora maioria dos aviões está em terra, o tráfego aéreo caiu radicalmente, o compromisso da Vinci, de que vamos avançar com a construção do novo aeroporto de Lisboa, é um gesto de grande confiança no futuro do nosso país e na capacidade de, coletivamente, vencermos o vírus, de estabilizar e relançar a economia", frisou António Costa.