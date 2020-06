Veja também:

O turismo vai começar a desconfinar a partir de 15 de junho com a reabertura de fronteiras e a reativação de rotas aéreas nos aeroportos portugueses, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

"A partir de 15 de junho vão ser reabertas fronteiras e reativadas rotas, e vai ser feito um esforço coletivo no quadro da União Europeia para que o turismo retome em pleno a sua atividade a partir de 15 de junho", declarou o chefe do Governo falava no Aeroporto Humberto Delgado.



António Costa afirma que crise que atinge as companhias de aviação, aeroportos e o turismo "é uma crise conjuntural" e Portugal tem que estar preparado para a retoma

"O que virá a seguir, de forma mais rápida ou mais lenta, é o retomar do que é a oportunidade das pessoas circularem livremente à escala global e é importante estarmos preparados", salientou.



O primeiro-ministro considera fundamental que os passageiros saibam que "podem viajar em segurança" e "há um trabalho a fazer com as companhias de aviação, mas os aeroportos são um ponto crítico onde se cruzam pessoas vindas de todo o mundo".

Em tempo de pandemia de Covid-19, as garantias de higienização e de normas de segurança nos aeroportos são "a maior garantia de que a reabertura do tráfego não é um fator de risco não controlado".

"Podemos testemunhar desde a higienização individual de quem circula aqui, dos espaços públicos, dos equipamentos, o esforço para desmaterializar os contatos, no chek-in ou exibição do cartão de embarque para minimizar os contatos. O esforço também nas lojas do aeroporto", salientou António Costa.

"Creio que posso dizer o que a Direção Geral da Saúde e as instituições internacionais aeronáuticas civis já disseram: os aeroportos de Portugal cumprem normas de segurança e estão prontos para acolher o tráfego aéreo com toda a normalidade", defende o primeiro-ministro.



