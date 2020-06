Weigl: "Todos cometemos erros, mas há um limite que foi ultrapassado"

Julian Weigl entende que possa haver insatisfação pelos resultados do Benfica, assume erros, mas condena exageros como aquele de que foi vítima, na noite de quinta-feira. O autocarro do Benfica foi apedrejado , perto de centro de estágios do Seixal, e o médio alemão foi atingido por estilhaços.

O jogador alemão e Zivkovic sofreram ferimentos ligeiros e foram levados ao hospital. Os agressores ainda não foram identificados, mas Weigl sublinha a certeza de que os autores do ataque "não são verdadeiros adeptos do Benfica".

O Benfica e a Liga já condenaram o ataque, e o Dortmund, antigo clube de Weigl, também já enviou mensagem de solidariedade ao jogador.

O autocarro do Benfica foi apedrejado na A2, perto de centro de estágios do Seixal, após o jogo com o Tondela, que terminou empatado a zero.

Entretanto, durante a noite as casas de alguns jogadores do Benfica foram vandalizadas, com mensagens insultuosas e ameaçadoras.