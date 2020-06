Prisão para quem apedrejou autocarro do Benfica, defende Bruno Costa Carvalho

Bruno Costa Carvalho pede prisão para os autores do ataque ao autocarro do Benfica, após o empate com o Tondela. O sócio encarnado, reconhece em Bola Branca, que não será fácil identificar os prevaricadores, mas deseja que sejam encontrados por "serem criminosos" e "o lugar dos criminosos é na cadeia".

Weigl e Zivkovic sofreram ferimentos ligeiros e foram levados ao hospital. Os dois jogadores já informaram, através das redes sociais, que estão bem, apesar do susto. O médio alemão censurou o ataque e considera que foram ultrapassados todos os limites.

A esperança de Bruno Costa Carvalho é que esta situação "não afete a equipa". O empresário entende, contudo, que o "efeito é imprevisível". "Estamos a falar de seres humanos e ninguém fica completamente tranquilo, tendo em conta o histórico que há em Portugal que é verdadeiramente lamentável", finaliza.

Além do apedrejamento ao autocarro, que aconteceu na A2, perto do centro de estágios do Seixal, casas de jogadores e do treinador do Benfica foram vandalizadas durante a noite. Bruno Lage, Rafa e Pizzi apresentaram queixa na polícia. O Benfica, a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol já repudiaram os episódios de violência.