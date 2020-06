Gaspar Ramos “estranha” ataque ao autocarro do Benfica

Em entrevista a Bola Branca, Gaspar Ramos mostra estranheza no ataque ao autocarro do Benfica, assim como mensagens escritas nas casas de alguns jogadores e do treinador Bruno Lage.

O antigo dirigente pede às autoridades que investiguem, para que os autores dos atos sejam punidos, sob pena de este ser mais um episódio que prejudica o futebol português.

“Isto parece-me bastante estranho. É certo que ninguém esperava que o Benfica não ganhasse ao Tondela, mas uma situação quase organizada preocupa-me, porque está em causa o futebol português, a sua imagem e a verdade do próprio futebol. Isto pode ainda degradar mais a qualidade do nosso futebol, por isso é necessário que as autoridade investiguem e castiguem quem cometeu estes actos”, exige.

Erros em toda a linha

Olhando para o jogo com o Tondela, o Benfica empatou e não aproveitou a derrota do Porto em Famalicão. Gaspar Ramos considera que na tarde de ontem no estádio da Luz, os encarnados falharam em toda a linha.

“Acho que falhou tudo no Benfica. Os adeptos ficaram muito preocupados, não só com o resultado mas também com a exibição. Depois de todo este tempo, em que puderam trabalhar com tranquilidade, que a própria direção lhes deu garantindo os vencimentos, os jogadores apareceram com má condição física, perdiam os lances no um contra um, chegavam tarde à bola, lentos nas suas reações, jogadores que são excepcionais e que sentimos que estavam de rastos como é o caso de Pizzi, que é do meu ponto de vista o melhor jogador da equipa. Além disso cometeram-se erros enormes nas substituições, por isso todos têm culpas e é preciso refletir sobre isto”, considera.