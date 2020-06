Dortmund envia mensagem a Weigl, ferido após apedrajamento do autocarro do Benfica

Não é a primeira vez que Weigl vive este tipo de situações. Em 2017, o médio alemão estava no autocarro do Dortmund que foi atacado com explosivos , antes de um jogo da Liga dos Campeões com o Mónaco.

"As melhoras, Jule! O nosso antigo jogador, Julian Weigl, teve de ser levado para o hospital com ferimentos ligeiros, após um ataque ao autocarro do Benfica", escreveram os alemães nas redes sociais.

O Borussia Dortmund, antigo clube de Julian Weigl, enviou uma mensagem de solidariedade ao jogador do Benfica, ferido, na quinta-feira à noite, na sequência do ataque ao autocarro dos encarnados .

O espanhol Marc Bartra ficou ferido e teve ser operado a um pulso. A polícia alemã concluiu que a motivação do ataque foi económica. O homem detido teria a pretensão de ganhar dinheiro na bolsa. EsperavA que, após o ataque, as acções do clube sofressem forte desvalorização.

Os autores do ataque ao autocarro do Benfica ainda não foram identificados. O clube e a Liga já lamentaram o incidente. Após o empate com o Tondela (0-0), a comitiva do Benfica regressava ao centro de estágios do Seixal, quando o autocarro, à passagem por um viaduto na A2, foi apedrejado.

Weigl e Zivkovic foram atingidos por estilhaços e sofreram ferimentos ligeiros. Por precaução, os dois jogadores estiveram sob observação no hospital.