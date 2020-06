Casas de jogadores do Benfica vandalizadas com ameaças

As casas de alguns jogadores do Benfica foram grafitadas com ameaças, na noite de quinta-feira, após o empate (0-0) da equipa com o Tondela.

Ao que a Renascença apurou, uma das residências vandalizadas foi a de Pizzi. A Polícia de Segurança Pública (PSP) já está a investigar o caso e, entre os suspeitos, estão membros do grupo organizado de adeptos No Name Boys.

Este não foi o único episódio de vandalismo após o Benfica 0-0 Tondela. Quando seguia na autoestrada, a caminho do Centro de Estágios do Seixal, o autocarro do Benfica foi apedrejado. Weigl e Zivkovic ficaram feridos e foram transportados para o hospital, por precaução.

O ataque terá acontecido quando o autocarro passou junto a um viaduto na A2, à chegada ao Seixal. O autocarro foi acompanhado pela PSP, mas não terá sido possível identificar os autores do ataque. O clube vai colaborar com as autoridades para identificar culpados.

Tanto o Benfica como a Liga de Clubes repudiaram o ataque.