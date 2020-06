Bruno Lage, Pizzi e Rafa apresentam queixa por vandalismo

A Renascença apurou que Bruno Lage, Pizzi e Rafa vão apresentar queixa contra desconhecidos, por vandalismo. As casas do treinador e dos jogadores do Benfica foram grafitadas com mensagens insultuosas e de ameaça, na noite de quinta para sexta-feira, após o empate com o Tondela (0-0).

Os autores ainda não foram identificados. A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso e, entre os suspeitos, estão membros do grupo organizado de adeptos No Name Boys. Na porta vandalizada na casa do treinador, além da mensagem "Lage rua" está a assinatura da claque.