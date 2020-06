Bruno Costa Carvalho: "Bruno Lage apresenta um futebol confuso e de pouca qualidade"

O empresário considera que o Benfica recomeça a época "exatamente no ponto onde a tinha deixado". "Com um futebol de pouca qualidade, com um treinador confuso, que faz substituições que não se percebem bem", lamenta.

Em Bola Branca , fala de "uma grande deceção" e aponta o técnico das águias como o único responsável pela oportunidade de isolar a equipa no primeiro lugar da tabela classificativa, depois do FC Porto ter perdido em Famalicão (2-1).

Bruno Costa Carvalho, anunciado candidato às eleições de outubro no Benfica, é cáustico na avaliação que faz ao trabalho de Bruno Lage , após o empate com o Tondela (0-0).

As contas do campeonato serão, segundo Bruno Costa Carvalho, "uma lotaria". "Perante o estado em que estão nos nossos adversários - Porto e Sporting, financeira e desportivamente, estão de rastos -, seria de esperar que o Benfica dominasse este campeonato com algum à vontade. Isso não está a acontecer, faltam nove jogos e parece-me que o campeão vai ser o menos mau", prevê.

Luís Filipe Vieira terá sido duro com a equipa na chegada ao Seixal, após o jogo com o Tondela. Opositor do presidente, o sócio que pretende apresentar-se como alternativa a Vieira nas próximas eleições, iliba-o de qualquer contribuição para o mau resultado com o Tondela.

"O presidente não pode dar um murro na mesa antes do Benfica jogar. Eu imagino que tudo foi preparado para o Benfica dar o seu melhor contra o Tondela. Eu não acho que o presidente foi apenas reativo. O que ele não fez foi preparar a época convenientemente", observa.

Sobre os episódios de violência e vandalismo, após o jogo com o Tondela, Bruno Costa Carvalho tem apenas uma palavra de condenação. O sócio do Benfica defende prisão para os autores dos ataques.