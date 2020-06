Super Jogo Rádio Dá Dá vai oferecer mil euros por dia

Quem não se lembra dos passatempos que fizeram história e que deixavam o país de ouvidos colados na Renascença? Os grandes prémios estão de regresso à rádio no "Super Jogo Rádio Dá Dá", uma iniciativa das três rádios do Grupo Renascença Multimédia, que inclui também a RFM e a Mega Hits, com o Continente.

O passatempo oferece mil euros por dia aos ouvintes mais atentos que conseguirem identificar o número de vezes que uma palavra-chave é repetida num determinado período da emissão, durante o programa As Três da Manhã. Inclui ainda cinco prémios de 200 euros, aos fins-de-semana, para os seguidores do Instagram da Renascença.

No total, entre 22 de Junho e 10 de Julho, o valor dos prémios a atribuir nas três rádios totaliza 57 mil euros.

O jogo realiza-se de forma independente na emissão de cada rádio e é possível jogar nas três rádios. Os participantes devem inscrever-se no site de cada uma das rádios, preenchendo um formulário. Nas redes sociais encontrarão ainda mais oportunidades de ganhar.



O Grupo Renascença Multimédia espera que a iniciativa possa "ajudar os portugueses a ultrapassar esta crise, pós-pandemia. É um incentivo para que o desconfinamento seja mais fácil".

Pode encontrar toda a informação sobre o Super Jogo Rádio Dá Dá e como concorrer aqui, no site da Renascença.