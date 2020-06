Soldado Milhões. O português que enganou os alemães vai ter um centro interpretativo

Em 1915 é apurado para a tropa. No ano seguinte, a 13 de maio, assenta praça no Regimento de Infantaria (RI) nº 30, de Bragança. No mês seguinte é transferido para o RI 19, de Chaves. Meses depois, parte para a guerra. Especialidade: "atirador especial".

“Há um trilho pedestre que gostaríamos de desenvolver, que vai da Praceta Herói Milhões, na vila de Murça, até à casa do Aníbal Augusto Milhais, e que era o percurso que se fazia na altura, da aldeia à vila”, revela o autarca, acrescentando que o objetivo passa “por as pessoas perceberem como era a vida dele, como era viver naquele tempo, em que serão retratados alguns momentos da I Guerra Mundial”.

De acordo com o projeto, a casa do Soldado Milhões será uma espécie de “museu pouco rígido, de visitação solitária”, em que as pessoas poderão ainda explorar um pouco melhor as vivências do herói Milhões, através de um percurso pedestre que está a ser preparado pela Câmara.

“O projeto já foi aprovado no âmbito de uma candidatura apresentada ao programa Valorizar”, afirma o autarca, adiantando que ali nascerá um centro interpretativo que pretende ser “um símbolo do nosso herói Milhões e que irá valorizar a freguesia”.

Aníbal Augusto Milhais, mais conhecido por Milhões, foi o soldado português mais condecorado da I Guerra Mundial e o único militar português condecorado com a mais alta honraria nacional, a antiga e muito nobre Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, pelos seus feitos durante a Batalha de La Lys.





O português que enganou os alemães

Segundo Eduardo Milhões Pinheiro, o seu avô, "de forma voluntária, disponibilizou-se para ficar e cobrir a retirada de todos os seus companheiros".

"Ficou com a sua metralhadora no posto dele e foi criando a ilusão, nas tropas alemãs, que a posição estava a ser guardada por várias unidades do seu batalhão, porque ele fazia fogo de vários pontos distintos".

"Assim conseguiu empatar a ofensiva alemã durante tempo suficiente que permitiu a todos os seus companheiros recuar para linhas mais resguardadas, em segurança, sendo que a maior parte deles terá conseguido sobreviver", conta Eduardo Pinheiro.

Milhais, esse, continuou sozinho, a vaguear pelos campos. Tinha apenas "amêndoas doces" para comer.

Quatro dias depois da batalha, terá encontrado "um médico escocês a quem salvou de morrer afogado num pântano. Esse mesmo médico terá dado conta ao exército aliado dos feitos" do soldado transmontano.





"Vales milhões"

E foi assim, em plena I Guerra Mundial, que o soldado português alcançou a fama, na Batalha de La Lys, em abril de 1918.

A bravura do franzino e pequeno Aníbal, com pouco mais de um metro e meio de altura, valeu-lhe a Torre e Espada – a mais alta condecoração militar portuguesa - entre outras distinções.

O epíteto "Milhões" nasceu com um elogio do seu comandante, Ferreira do Amaral: "Tu és Milhais, mas vales milhões".

Após a guerra e a condecoração, o soldado regressou à sua terra natal. Tornou-se agricultor, casou, teve 10 filhos, ainda chegou a emigrar para o Brasil, de onde pouco tempo depois regressou por pressão da comunidade portuguesa, que considerava “que não era digno” um herói nacional ser emigrante.

A sua história foi resgatada pelo jornal Diário de Lisboa que, na década de 20, o transformou numa espécie de símbolo nacional que passou a ser usado pela propaganda dos governos da primeira República e pelo Estado Novo.

O reconhecimento material da nação resumiu-se a uma pensão que se manteve nos 15 escudos por mês, pelo menos até o seu quinto filho ir à inspeção militar, no início dos anos 50.

O soldado Milhões teve sempre uma vida modesta. Quando morreu, a 3 de junho de 1970, aos 75 anos, as suas medalhas conquistadas no campo da glória valiam-lhe pouco mais de mil escudos mensais.

As medalhas conquistadas foram doadas ao Museu Militar do Porto. Também no Museu do Regimento de Infantaria 13, em Vila Real, se recorda o herói de guerra transmontano.