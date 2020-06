​Peregrinação a Fátima a 12 e 13 de junho já será com peregrinos

Veja também:

O Santuário de Fátima recebe, nos dias 12 e 13 deste mês, a primeira peregrinação internacional aniversária do ano com a presença de peregrinos na Cova da Iria, depois do confinamento resultante da pandemia de covid-19, anunciou esta quinta-feira a instituição.



"A peregrinação internacional aniversária de junho é a segunda do ano pastoral, que está a ser vivido em Fátima sob o tema ‘Tempo de graça e misericórdia: dar graças por viver em Deus’, refere uma nota do Santuário, acrescentando que a celebração assinala a segunda ‘aparição' de Nossa Senhora aos pastorinhos, a 13 de junho de 1917.

O programa das celebrações, que serão presididas pelo bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, inclui, como habitualmente e entre outros momentos, o rosário internacional na Capelinhas das Aparições às 21h30 de dia 12, seguido da Procissão das Velas. Na manhã de dia 13, o recinto recebe uma missa, benção dos doentes e a Procissão do Adeus.

Na peregrinação internacional de junho será assinalado o centenário da escultura de Nossa Senhora de Fátima que os crentes veneram na Capelinha das Aparições, imagem cujo "modelo inicial" foi criado em 1920, refere o Santuário.