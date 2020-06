​Celebrar o Santo António sem procissão, arraiais ou marchas

As celebrações do Santo António vão ser este ano mais comedidas. O programa sofreu alterações provocadas pela pandemia da Covid-19.



Assim, não haverá a tradicional procissão pelas ruas da Lisboa. Também foram cancelados os arraiais, as marchas populares e até os chamados casamentos de Santo António.

As atenções vão centrar-se fundamentalmente em conhecer melhor este religioso franciscano, doutor da Igreja.

Quanto às celebrações religiosas, a Igreja de Santo António terá missas diariamente até dia 12 de Junho, às 11h e às 17h com o andor à porta do local de culto.

No dia 13 de Junho, Dia de Santo António, a Missa da festa vai decorrer ao meio-dia e será presidida por D. Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa, seguida da bênção à cidade, a Portugal e ao Mundo com a relíquia do santo. Neste mesmo dia, às 11h e às 17h, estão previstas as Missas com Responsório de Santo António, que também terminam com a mesma bênção.

Só vão poder assistir 45 pessoas, é este o limite máximo definido de acordo com as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa.

Os restantes devotos podem assistir às celebrações online. Elas serão transmitidas em direto através do site www.pscp.tv/stoantoniolisboa

A organização informa que os "cristãos que não podem deslocar-se à Igreja de Santo António, podem solicitar o envio do 'Pão de Santo António' através do seguinte email stoantoniolisboa@gmail.com.

Apela ainda à ajuda de todos os fiéis, através de donativos que podem ser feitos através da seguinte conta: https://www.paypal.me/stoantoniolisboa

Mais informações podem ser encontradas aqui.

As propostas culturais do Museu de Santo António

Neste ano em que se assinalam os 800 anos do Jubileu de Santo António como franciscano, o Museu de Santo António "propõe uma programação especial, para que não falte a festa de Santo António", refere o coordenador do Museu.

Pedro Teotónio Pereira explica que a programação organizada para esta ocasião designa-se como "Os dias de Santo António" e vai decorrer entre os dias 9 e 14 de Junho.

A primeira iniciativa acontece logo no dia 9 de Junho, pelas 18h. É uma conferência de Maria Adelina Amorim sobre Santo António, que será transmitida nas páginas do Facebook da Igreja de Santo António e do Museu de Santo António, sobre a devoção a esta figura em Portugal e no Brasil.

No Museu estará patente a exposição "A procissão de Santo António em Lisboa", "através do figurado dos Irmãos Baraça. São mais de 300 figuras que representam a procissão que atualmente percorre o bairro de Alfama em Lisboa, através de peças realizadas por uma das famílias mais conceituadas do artesanato de Barcelos".

Está também disponível um "vídeo de 360º do arraial no Largo de S. Miguel, em Alfama, que gravamos no ano passado e que mostra como é a véspera de Santo António num dos arraiais mais típicos de Lisboa e que este ano não se realiza".

Teotónio Pereira diz que vão haver ainda visitas guiadas e oficinas para as famílias. E outra vertente "que vamos reforçar são os percursos por Lisboa. temos vários, por exemplo, no dia 10 vamos visitar a cidade da época de Santo António. No dia 11 a visita ao arraial sem arraial e no dia 14 faremos o percurso da procissão de Santo António que este ano também não vai sair à rua".

Haverá uma programação "exclusivamente online", acrescenta este responsável. No dia 10 "vamos apresentar um mini-documentário sobre a procissão de Santo António, no dia 11 um vídeo que a fadista Carminho fez para o Museu, com a leitura de um dos milagres de Santo António, que se passou em Lisboa, junto ao Tejo. No dia 12 vamos apresentar a exposição temporária "Santo António de coleção". Foi um desafio que lançámos aos colecionadores, a leiloeiros e antiquários para que apresentassem peças escolhidas das suas coleções, e que resultou num conjunto muito variado e interessante de peças".

Também online, "no dia 13 vamos anunciar os vencedores do concurso de 'Tronos de Santo António', da edição de 2020, que este ano foi alargada a todo o país. Neste mesmo dia, vamos inaugurar a exposição online de tronos concorrentes à edição do ano.

O programa completo pode ser consultado na página do museu no Facebook.

Para o coordenador deste Museu, esta "é uma forma de celebrar o Santo António neste ano tão especial, ainda mais porque em 2020 comemoramos os 800 anos da tomada de hábito do franciscano Santo António. E por isso, sem as tradicionais festas populares, será, julgo eu, uma excelente oportunidade para descobrir este lado mais erudito e religioso de Santo António".