"App" portuguesa permite reservar lugar nas missas

“Percebemos que haja quem não goste do sistema de inscrições, mas a verdade é que mais vale a pena uma pessoa inscrever-se e garantir o seu lugar do que depois chegar à igreja e não poder participar na missa, por falta de vaga”, refere Nelson Rodrigues, diretor da Peakit, empresa parceira no projecto Kyrios.

No site da Arquidiocese de Braga é explicado que a novidade mais pedida pelos utilizadores do Kyrios Chms, nesta fase de pandemia, foi uma ferramenta que permitisse a inscrição de paroquianos nas eucaristias de forma simples e que, ao mesmo tempo, simplificasse a vida a quem tem de gerir essas mesmas inscrições.

As novas regras para a participação nas eucaristias, nomeadamente a limitação do número de fiéis, levou os criadores da Kyrios Chms, aplicação móvel de gestão de paróquias, a criar uma nova funcionalidade que permite a inscrição prévia nas missas.

Como funciona?

No "software" Kyrios encontra-se disponível, no menu “eventos”, um separador com o nome “inscrições”. É a partir desse campo que são geridas as inscrições feitas ou a fazer, no caso de paroquianos que não instalem a aplicação e prefiram fazer a sua inscrição por telefone, explica a Arquidiocese de Braga no seu site.

A funcionalidade permite também à equipa de acolhimento que está de serviço fazer a validação de presenças.

As presenças ou ausências ficarão associadas ao perfil do paroquiano que fez a inscrição, dados que poderão ser importantes na hora de definir prioridades numa eucaristia posterior.

Assim que as inscrições estiverem fechadas, a paróquia pode notificar todos os inscritos de uma vez só.

De acordo com o diretor da Peakit, Nelson Rodrigues, o objetivo foi mesmo simplificar a vida a quem está a gerir as inscrições. “Se já utilizam o Kyrios, é menos uma ferramenta que têm de dominar, menos uma coisa para aprender. Se ainda não utilizam, nada como experimentarem e perceberem como é intuitivo”, assinala.

Para o final desta semana está prevista outra atualização. As equipas de acolhimento poderão validar as presenças na eucaristia através de um QR Code, não necessitando de mais nenhum equipamento para além do telemóvel.