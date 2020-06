Vítor Bruno multado em 230 euros por insultar jogador do Famalicão

O adjunto de Sérgio Conceição, Vìtor Bruno, foi multado em 230 euros, devido à expulsão em Famalicão, na quinta-feira, jogo que o FC Porto perdeu por 2-1.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira o mapa de castigos relativo aos dois jogos já realizados na Liga.



De acordo com o relatório do árbitro, Vítor Bruno recebeu a cartolina vermelha porque “saiu da área técnica, dirigindo-se para a zona de meio-campo, junto ao quarto árbitro, usando linguagem ofensiva e insultuosa para com um jogador adversário”.



A isto junta-se ainda uma multa de 408 euros ao FC Porto por um atraso de três minutos no início do jogo, e fica confirmada a suspensão de Otávio para a próxima partida, devido ao nono amarelo.



"O jogo iniciou com três minutos de atraso por saída tardia da equipa do FC Porto dos balneários de acesso ao túnel. Não tendo sido apresentada qualquer justificação para o atraso", lê-se na nota.