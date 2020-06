Marcano, Pepe e limitações no treino. Razões para o tombo do FC Porto em Famalicão

José Alberto Costa concorda que se "esperava mais do FC Porto" em Famalicão, como disse Sérgio Conceição, e dá razões para o tombo. Uma é ausência de dois jogadores importantes: Marcano e Alex Telles.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio portista assinala que a ausência de Marcano se fez notar, ao obrigar Pepe a jogar à esquerda.

"Embora a categoria dos jogadores do Porto, em termos gerais, seja alta para o nível nacional, há sempre uns melhores que outros. Quando os melhores não estão, há que fazer alterações e as alterações podem não ter o mesmo rendimento e a mesma sintonia de ação. O Pepe a jogar do lado esquerdo não é a mesma coisa que o Pepe a jogar do lado direito. O casamento entre os dois centrais neste jogo não foi o mesmo que tinha sido o casamento entre o Pepe e o Marcano", assinala.

José Alberto Costa defende que o Porto foi perdulário no ataque e ingénuo a defender, e olha para o erro de Marchesín, que ofereceu de bandeja o primeiro golo ao Famalicão, como um sinal de que "num lugar específico como o é o do guarda-redes, a ausência de um treino mais específico, em condições normais", pode ter consequências:



"Este recomeço é uma incógnita, porque ninguém sabe como é que as equipas vão reagir e como é que as equipas técnicas, em termos de preparação, minimizaram as condições em que estavam a treinar e o resultado em termos efetivos no jogo. Houve limitações e, depois, na alta competição essas limitações podem vir temporariamente ao de cima. O guarda-redes é de todos os lugares, se calhar, aquele que pode ressentir-se mais dessa ausência de condições de treino."