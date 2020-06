“Se não fosse a ajuda da família estava a passar fome”. O drama dos feirantes no regresso das feiras

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números “Oh, freguesa, compre que é barato e bom”. É o pregão mais ouvido na feira semanal de Chaves. Mas os clientes são poucos e são menos ainda os que param para comprar. “Isto acabou. O povo tem medo, não se vê ninguém. Foi um caos há três meses e vai continuar”, desabafa Arnaldo Pinto, de 49 anos. A banca de Arnaldo está cheia de meias, panos e toalhas de cozinha, mas o feirante ainda não se estreou e antecipa momentos muito difíceis, porque, diz, “não trabalhando, o pouco que tinha em casa tirou. Tirou e não entrou. Secou o poço”. “O pior ainda está para vir. Além da Covid-19, vamos ter agora a segunda crise que é a necessidade e a fome que vai haver em Portugal. E as pessoas que dependem da feira e do negócio, os vendedores ambulantes vão passar muita dificuldade, já estão a passar, mas se continua assim, vai haver muita fome”, afirma. O feirante, que esteve parado durante três meses, descreve momentos de grande angústia e muita dificuldade, revelando que, “se não fosse a ajuda da família, já estava a passar fome”. “Felizmente tenho irmãos e uma sogra que me ajudou na alimentação e na casa, porque, se tivesse que pagar renda, estaria já a passar grandes necessidades”, diz.

Arnaldo refere já não paga a luz a água há três meses, porque depende só deste trabalho e esteve parado três meses. Garante que não teve ajudas do Estado. “Se não fosse a família, estava a passar fome, volto a afirmar. Já não me lembro de comer um peixinho. Só me lembro de comer atum e salsichas e uma massinha. E já é bom”, conta à Renascença. Mais à frente, novos suspiros e dificuldades semelhantes. Cristina Carvalho, de 55 anos, vende utensílios para a casa. Aguarda a chegada de clientes, sabendo que a retoma da confiança vai ser um processo lento. Já fez as feiras de Montalegre e de Boticas e os clientes “contaram-se pelos dedos das mãos”. “As pessoas estão atemorizadas, vêm espaçadamente, uma agora e outra depois, mas sempre vamos ganhando alguma coisa, para termos cinco euros para comprar um pão”, conta. Cristina afirma que o tempo de paragem “foi mesmo para rebentar”, sublinhando que a ajuda da segurança social “não chegou para nada, quase não deu para a luz, quanto mais para comer e para o resto”. “Se a gente não tivesse família para ajudar, não se conseguia sobreviver e ainda por cima com filhos a estudar. A vida foi muito complicada”, desabafa. Também Maria Gorete, de 60 anos, que vende vestuário, descreve tempos de dificuldade e privação. “Foi complicado de mais para a gente pagar as nossas coisas. Deixei de pagar a renda, a luz e a água para ficar com alguma coisa para comer e mal”, afirma, acrescentando que “foi um grande sofrimento estar sem trabalhar e com as coisas para pagar”. Maria Gorete está ciente de que “vai ser difícil” e “vai demorar muito tempo a voltar ao tempo normal, porque as pessoas têm medo” e dá o exemplo das feiras que já fez em Vila real e Lamego para afirmar que chegou a casa com apenas 50 euros. “Não deu para a despesa do gasóleo e para comer levamos alguma coisita de casa”, conclui.

Ana Duarte, de 45 anos, vende artigos de chapelaria e as perspetivas para o futuro estão longe de ser risonhas, porque constata que “as pessoas têm medo de andar nas feiras, têm medo de andar nas ruas”. Quando as feiras encerraram, Ana Duarte, como a grande maioria dos feirantes, estava a “despachar o material de inverno” que teve que ficar em armazém e agora tem medo de “meter o material de verão”, porque não sabe “quanto isto vai durar”. “Num momento qualquer podemos ir novamente para casa. Estamos a ver o que se está a passar em Lisboa. Com a vinda do pessoal e com as universidades abertas, não sei, vamos ver! Permanece o receio. E nestes próximos tempos vai continuar a permanecer”, antecipa. “Depende de cada um manter o concelho limpo da doença” Na feira semanal de Chaves as regras agora são outras, devido à pandemia de Covid-19. O uso de máscara é obrigatório, para feirantes e para quem vai comprar, assim como o distanciamento físico de, pelo menos, dois metros, assim como a formação de filas de espera nos locais de venda. A autarquia procedeu à respetiva sinalética de orientação. A entrada e a saída são feitas por locais distintos, de forma a evitar que as pessoas se cruzem. As tendas e bancas estão mais distantes umas das outras e são obrigadas a disponibilizar solução antisséptica de base alcoólica. O manuseamento dos produtos deve ser feito apenas pelos feirantes e seus colaboradores e a permanência no recinto da feira deve restringir-se apenas ao tempo estritamente necessário para a aquisição de bens.