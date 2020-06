Portugal já identificou 600 mutações do vírus da Covid-19

Veja também:

O Instituto Ricardo Jorge identificou, até agora, 600 mutações do vírus da Covid-19 em relação ao coronavírus inicial de Wuhan, a cidade chinesa onde começou a pandemia.

O número foi avançado esta quinta-feira na conferência de imprensa de balanço da pandemia de Covid-19.

"Em média, cada novo vírus tem uma mutação uma ou duas, alguns até têm mais, por semana. É natural que este número, que não tem nada de significativo, em termos de investigação é que tem, permite-nos perceber até que ponto há alguma variabilidade", disse o presidente do conselho diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida.



"Dentro deste estudo em que estamos a trabalhar há uma certeza que possível transmitir: a maioria destas mutações são iguais a maioria da Europa, pertencem ao mesmo grupo genético e pertencem ao mesmo grupo", adiantou o responsável.



Segundo Fernando Almeida, isto significa que estas mutações são associadas ao vírus considerado que está a circular mais na Europa.

"Há uma característica deste grupo genético e que partilha a mesma mutação específica de uma proteína, a que damos o nome de “Spike”. É a proteína que permite o contacto do vírus a ser integrado dentro do corpo humano, é aquilo que permite que o vírus infete a pessoa", sublinha o presidente do INSA.