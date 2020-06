As Lojas do Cidadão poderão continuar fechadas na Área Metropolitana de Lisboa até dia 15 de junho, indica o Diário da República.



A medida consta de uma retificação à resolução do Conselho de Ministros de 29 de maio, agora publicada em Diário da República.

“Na Área Metropolitana de Lisboa, as Lojas do Cidadão permanecem encerradas, sem prejuízo de poderem aceitar marcações para atendimento presencial a realizar após 15 de junho de 2020, mantendo-se o atendimento presencial por marcação nas Lojas do Cidadão apenas nas localidades onde não existam balcões desconcentrados, bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas”, refere a retificação.

A medida poderá ser confirmada pelo Conselho de Ministros desta quinta-feira, que ainda não terminou.

Outra medida em cima da mesa do Governo é a reabertura, ou não, dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa.