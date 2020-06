Hidroxicloroquina. Portugal ainda não recomenda, mas acompanha estudos

A pergunta surgiu na sequência do anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que iria retomar os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina , com a participação de mais de 3.500 pacientes voluntários de 35 países.

Graça Freitas diz que, para já, as autoridades portuguesas de saúde não recomendam a utilização daquele medicamento, normalmente usado no tratamento da malária, para a Covid.

A Direção-Geral da Saúde e o Infarmed estão a acompanhar os estudos internacionais que vão sendo feitos sobre a aplicação de hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19.

A diretora-geral da Saúde garantiu ainda que as autoridades portuguesas acompanham “todos os dias tudo o que se está a passar em todo o mundo sobre este medicamento, para que possa ser utilizado com segurança no âmbito da Covid-19”.

A hidroxicloroquina é um antimalárico que se tem mostrado importante no tratamento de alguns doentes com Covid, mas que também já desencadeou efeitos secundários como arritmias e aumento do risco de morte.

Por causa de um estudo publicado na revista médica britânica “The Lancet”, que apontava para efeitos prejudiciais da hidroxicloroquina, a OMS anunciou, em 25 de maio, a suspensão dos ensaios clínicos.

Contudo, na quarta-feira, dia 3 de junho, retomou os estudos, com vista a “controlar a segurança” da utilização do medicamento em doentes infetados com o novo coronavírus.