​Governo vai dar um mês extra de abono de família

Veja também:

O primeiro-ministro anunciou o pagamente de um mês extra do abono de família. No fim da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, António Costa revelou que este valor vai ser pago "em setembro, de um montante correspondente ao valor base do abono de família, para todas as crianças do 1.º, 2.º e 3.º escalões".

Esta é uma de várias medidas de proteção dos rendimentos anunciadas pelo Governo. Outra medida prevê o pagamento de um complemento de estabilização, ou seja, um apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram redução de rendimento. Esse valor será pago uma vez, em julho, e será "no montante da perda de rendimento de um mês de 'lay-off'", com um valor de mínimo de 100 euros e máximo de 351 euros.

Costa anunciou ainda que o subsídio social de desemprego vai ser prorrogado automaticamente até ao final do ano .