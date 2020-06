Governo “surpreendido” com anúncio de Espanha sobre reabertura da fronteira

Veja também:

O ministro dos Negócios Estrangeiros português manifesta surpresa com o anúncio por Espanha de uma reabertura da fronteira comum a 22 de junho.

Augusto Santos Silva sublinha que quem decide sobre a reabertura da fronteira portuguesa “é naturalmente Portugal”.



“Fomos surpreendidos com estas declarações da ministra responsável pelo Turismo [de Espanha], que ‘anuncia’ a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha para o próximo dia 22 de junho”, disse Augusto Santos Silva à Lusa, frisando que o anúncio “não se inscreve” no quadro de "cooperação estreita" entre os dois Governos para a gestão da fronteira comum.

“Quem decide sobre a abertura da fronteira portuguesa é naturalmente Portugal e Portugal quer fazê-lo em coordenação estreita com o único Estado com o qual tem uma fronteira terrestre, Espanha”, acrescentou, precisando que já estão a ser pedidos "esclarecimentos ao Governo de Espanha".

A ministra da Indústria, Comércio e Turismo de Espanha, Reyes Maroto, anunciou esta quinta-feira a reabertura das fronteiras com Portugal e França.



"No caso de França e de Portugal, quero confirmar que, a partir de 22 de junho, as restrições à mobilidade terrestre serão eliminadas", disse a ministra num encontro com a imprensa internacional.



A fronteira terrestre com Espanha vai ficar encerrada pelo menos até dia 15 deste mês. Esta semana, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tinha admitido que a medida poderia ser prolongada até ao final de junho.