Ensino Superior. Como captar alunos em tempo de Covid-19?

Por estes dias, as instituições de ensino superior promovem várias iniciativas para atrair estudantes, mas, por causa da pandemia, as universidades e politécnicos tiveram de trocar o campus universitário pelo digital.



Exemplo disso é a feira virtual que a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa realiza nestas quinta e sexta-feira. A plataforma de videoconferência Zoom foi a escolhida para chegar aos alunos.

As sessões vão ser síncronas e cada uma delas pode ter 300 alunos que, orientados pelos coordenadores de curso, ficam a conhecer as instalações, os laboratórios e uma ou outra “experiência suficientemente elucidativa sobre aquilo que os alunos poderão vir a fazer”, disse à Renascença Fátima Rodrigues, subdiretora adjunta do departamento Divulgação de Ciência e Tecnologia.

“Cada aluno tem a possibilidade de visitar seis cursos” nas áreas das químicas, engenharias e matemáticas, adianta a responsável.

A Feira Virtual (que pode visitar em https://feiravirtual.fct.unl.pt/) decorre entre as 16h00 e as 18h00 e carece de inscrição. Das já recebidas, muitas vieram do estrangeiro, nomeadamente do Brasil, de Moçambique e de Cabo Verde.

Politécnico de Bragança com mais candidaturas internacionais

Os alunos internacionais continuam a mostrar interesse por Portugal. Em Bragança, o instituto politécnico está a receber mais candidaturas para o próximo ano letivo.

“De Cabo Verde, do Brasil e de alunos países asiáticos há mais candidatos do que no ano passado”, indica à Renascença Orlando Rodrigues, presidente desta instituição.

Também no programa Erasmus, há “um aumento da procura acentuado”, nomeadamente por parte de alunos de Espanha.

De resto, os estudantes internacionais já são uma marca do Instituto Politécnico de Bragança: dos cerca de nove mil alunos, mais de três mil vieram do estrangeiro.