Detido alegado incendiário de 53 anos

A Polícia Judiciária, com a colaboração do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) da GNR de Cantanhede, deteve um homem de 53 anos, empregado fabril, suspeito de ser responsável por um incêndio florestal, ocorrido no dia 25 de maio.

As chamas consumiram uma área de cerca de 150m2 e teria proporções mais gravosas se não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros e de um meio aéreo.

Segundo a polícia, o suspeito, com uso de chama direta, terá ateado um incêndio na floresta, numa zona povoada com mato, carvalho, pinheiro e eucalipto, a menos de um quilómetro da zona urbana, com várias aldeias em redor.

Tal atuação colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal, refere ainda a PJ.

No comunicado enviado à Renascença, a Judiciária indica ainda que o fogo começou às 18h30, numa freguesia do concelho de Cantanhede.

O detido vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.